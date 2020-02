Novità per Sesa: accordo con Bassilichi, nasce 'Base Digitale'

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business, comunica che in data odierna attraverso la holding operativa Base Digitale, con sede a Firenze, posseduta al 50% da Sesa S.p.A. ed al 50% da Marco e Leonardo Bassilichi, ha acquisito il 100% del capitale di ABS Technology S.r.l. ed il 100% di B.Services S.r.l., operanti nel settore Business Services e Business Process Outsouricing. L’operazione è stata realizzata mediante la costituzione di una newco denominata “Base Digitale”, partecipata pariteticamente da Sesa S.p.A. (50%) e Marco e Leonardo Bassilichi (50%), che assieme al Gruppo Sesa svilupperanno il progetto imprenditoriale, con ruoli apicali ed una collaborazione pluriennale, con obiettivi di crescita sostenibile a lungo termine.

A Base Digitale faranno capo le società ABS Technology S.r.l. e B.Services S.r.l. con oltre 250 risorse e circa Euro 50 milioni di ricavi, specializzate nell’erogazione di Business Services e BPO per il settore finanziario e large enterprise consentendo al Gruppo Sesa di operare in un segmento di mercato addizionale con primari clienti tra i quali alcuni dei principali gruppi bancari attivi sul mercato italiano.

Grazie a questa operazione, il gruppo Sesa svilupperà una linea di business consolidata nel proprio perimetro con un giro di affari iniziale di Euro 50 milioni ed una redditività operativa in linea con quella media di Gruppo, con una PFN iniziale in sostanziale break even, sviluppando sinergie e con l’obiettivo di perseguire una strategia di crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder.

“Siamo lieti di sviluppare un progetto industriale di lungo termine assieme ad uno dei più importanti operatori italiani nel settore dei servizi digitali come il Gruppo Sesa, al quale ci lega una collaborazione pluriennale e una comune visione del modo di fare business, gestire il capitale umano e la relazione con i clienti a cui metteremo a disposizione innovazione e servizi digitali a supporto della digital transformation” hanno dichiarato Marco e Leonardo Bassilichi, Presidente e AD di Base Digitale S.p.A.

“Il Gruppo Sesa prosegue nella strategia di focalizzazione sulle aree di business a valore aggiunto, sviluppando un settore complementare, con elevato potenziale di sinergie e generazione di valore. Grazie a questa operazione il nostro capitale umano si arricchisce di oltre 250 risorse con competenze altamente specializzate ed un giro di affari iniziale di Euro 50 milioni nel settore dei Business Services con prospettive di crescita e generazione di valore” ha affermato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

“Estendiamo le competenze del Gruppo Sesa, con l’ingresso nel gruppo di Marco e Leonardo Bassilichi, cui ci lega una collaborazione di lungo termine, nell’ambito di un progetto di sviluppo imprenditoriale di ampio respiro ed importanti partnership con clienti e operatori del settore a cui metteremo a disposizione le nostre competenze di supporto nel percorso di innovazione e di digital transformation” ha concluso Il Presidente e Fondatore di Sesa Paolo Castellacci.

Fonte: Sesa - Ufficio stampa

