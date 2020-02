Due miti del teatro a Castelfiorentino: Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini

Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino due miti del teatro italiano: Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini. Martedì 18 febbraio alle ore 21,00 in Arsenico e vecchi merletti.

Attesissimo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino Arsenico e vecchi merletti di Joseph Kesserling per la regia di Geppy Gleijeses che dirige due signore del teatro italiano: Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini.

Giulia Lazzarini indimenticabile interprete di tante opere teatrali, sceneggiati TV e film tra cui ricordiamo Il mulino del Po, i Miserabili per la regia di Sandro Bolchi e il personaggio della madre nel film di Nanni Moretti per il quale ha vinto il David di Donatello.

Anna Maria Guarnieri interprete de La cittadella e le stelle stanno a guardare di Anton Giulio Majano, lo Zoo di vetro di Tennessee Williams.

Le due attrici danno corpo e voce alle due amabili e anziane zie di Arsenico e vecchi merletti che deve la sua notorietà anche al film di Frank Capra, interpretato da Cary Grant, adattamento, a sua volta, di un grande successo teatrale di Broadway.

La trama è coinvolgente. Il severo critico teatrale Mortimer Brewster, ex scapolo convinto, torna a casa dalle zie Marta e Abby per raccontare del suo fresco matrimonio con Elaine Harper, ma scopre che le due amabili e anziane ziette 'aiutano' quelli che affettuosamente chiamano i 'loro signori', ossia gli inquilini ai quali affittano le camere¬ a lasciare l¬a vita con un sorriso sulle labbra, offrendo loro del vino di sambuco corretto con un miscuglio di veleni. Poi, li seppelliscono nel 'Canale di Panama', ¬la cantina di casa dove il fratello di Mortimer, che crede di essere Theodore Roosevelt, scava e ricopre di continuo nuove buche per occultare i cadaveri. Deciso a porre fine alla pazzia delle due zie e del fratello, Mortimer cerca di far internare Teddy in una casa di cura, ma i suoi piani vengono sconvolti, fino a scoprire un'inconfessabile verità.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, promossa dal Comune di Castelfiorentino, la Banca Cambiano 1884 spa, Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione Teatro del Popolo e Giallo Mare Minimal Teatro, continuerà giovedì 5 marzo con Traviata spettacolo di danza di Monica Casadei.

Martedì 18 Febbraio ore 21,00

Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini in:

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

di Joseph Kesserling

Regia di Geppy Gleijeses liberamente ispirata alla regia di Mario Monicelli

PREZZI:

Platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 20/ ridotto € 18

Rimanenti palchi: 1° e 2° ordine e palchi 3° ordine € 18/ ridotto € 16/ loggione € 8

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa

