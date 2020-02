I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti nel comune di Quarrata, in località Barba, per un incendio che ha coinvolto una vettura alimentata a gpl. L'incendio, oltre alla vettura, ha interessato parzialmente anche una pompa di gasolio di un distributore di carburanti. Non ci sarebbero fortunatamente persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di Quarrata.

