Aziende pisane all'estero con i voucher della Camera di Commercio: via alle domande

La Camera di Commercio di Pisa, impegnata a promuovere la competitività delle imprese, continua a sostenere le PMI attraverso l’erogazione di voucher per la partecipazione in autonomia a fiere e mostre internazionali in Italia e all’estero presenti sul sito www.calendariofiereinternazionali.it. I voucher sono concessi secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino all’esaurimento dei 100mila euro al momento stanziati. Una cifra che, tuttavia, potrebbe raddoppiare se il Ministero dello Sviluppo Economico approverà l’aumento del diritto annuale per sostenere, appunto, attività come questa.

Il punto di vista di Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio di Pisa

“Con quasi 3 miliardi di euro di controvalore l’anno, le esportazioni rappresentano uno dei pilastri sui quali si regge l’economia pisana. Due-tre ruote, pelli, meccanica, calzature, chimica, abbigliamento, mobili, vino, farmaceutica, metalli e vetro, sono solo alcuni dei settori che permettono ai prodotti Made in Pisa di raggiungere circa 200 paesi. Un’economia, quella pisana, che trae sostentamento dal mercato internazionale e che soffre quando vengono introdotti dazi, restrizioni al commercio, ovvero si diffondono crisi politiche, economiche e sanitarie. Con questo bando, così come con i percorsi formativi per l’export gratuiti per i quali stiamo raccogliendo le adesioni in questi giorni, vogliamo garantire la nostra vicinanza alle imprese che intendono affacciarsi sui mercati globali.”

I voucher, che coprono il 50% delle spese riconosciute e documentate, sono concessi fino a 2.000 euro per le manifestazioni svolte in Italia o in paesi esteri appartenenti all’Unione Europea e fino a 2.500 euro per quelle svolte in paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea. Per la partecipazione tramite Consorzi e reti d’impresa viene riconosciuto un sostegno commisurato al numero dei partecipanti allo stand collettivo (con un massimale di 2.000 euro per impresa in caso di fiere in ambito UE e di 2.500 euro per fiere extra UE) sino ad un massimo di dieci imprese e, in ogni caso, fino al 50% dei costi sostenuti.

Per essere ammesse le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pisa, essere attive ed in regola con la denuncia di inizio attività ed il pagamento del diritto annuale, non avere debiti scaduti verso la Camera o la sua Fondazione ISI, non essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio, concordato preventivo, fallimento o liquidazione ed essere iscritte al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro e alla Piattaforma “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”.

Nello specifico sono ammissibili le spese per l’acquisizione e l’allestimento dello spazio espositivo, quelle per organizzare eventi di business all’interno della manifestazione o effettuare per inserzioni su catalogo o altre forme di pubblicità realizzate in ambito fieristico, ecc.. Escluse, invece, le spese per viaggi, soggiorno, vitto, hostess di fiera, trasporto merci in fiera, interpreti, ecc.

Nell’ottica di allargare progressivamente il sostegno a nuove imprese è ammessa una sola domanda per azienda/consorzio/cooperativa, escludendo quelle che hanno già usufruito di contributo della Camera di Commercio di Pisa per due edizioni della stessa mostra/fiera negli ultimi tre anni, ad eccezione di quelle operanti nella lavorazione dell’alabastro: comparto al quale la Camera vuol dare particolare sostegno. Escluse, inoltre, le iniziative che godono già di altri abbattimenti di costi da parte della Regione Toscana, anche attraverso Toscana Promozione Turistica, o di altri Enti Pubblici e Ministeri.

Le scadenze per la presentazione delle domande di voucher, che possono essere inviate dal 17 febbraio 2020 esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), variano in base alla data di inizio dell’evento per la cui partecipazione l’impresa richiede il contributo:

1° periodo , mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi gennaio / giugno 2020, data di scadenza 31 agosto 2020;

, mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi gennaio / giugno 2020, data di scadenza 31 agosto 2020; 2° periodo, mostre e Fiere che hanno avuto inizio nei mesi luglio / novembre 2020, data di scadenza 15 dicembre 2020.

La prime graduatorie, che saranno rese note esclusivamente sul sito web della Camera di Commercio di Pisa, saranno formate al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2020. Il bando, la modulistica tutte le informazioni sono reperibili sulla homepage della Camera di Commercio di Pisa (www.pi.camcom.it)

Fonte: Camera di Commercio Pisa - Ufficio stampa

