Biliardino, ping pong e musica: il Ciaf Castelfiorentino si apre agli adolescenti

Un pomeriggio da trascorrere insieme, ascoltando delle buona musica, giocando a biliardino oppure a ping pong. Per tutti i ragazzi e ragazze dai 12 anni in poi appuntamento sabato 22 febbraio (ore 16.30) al Ciaf, Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (via Masini 42). Un’occasione per fare amicizia, divertirsi, raccontarsi, fare delle proposte.

Alla serata, che rientra a pieno titolo nel progetto sull’”Educativa di strada”, saranno presenti due educatori e i referenti del progetto (gestito dall’associazione Cetra) per raccogliere le proposte dei ragazzi al fine di aumentare le possibilità e le risorse del territorio di Castelfiorentino.

Obiettivo del progetto è di riprendere i contatti con i gruppi informali degli adolescenti presenti sul territorio e di ristabilire una relazione di fiducia che permetta di avviare una fase di progettazione in base ai loro interessi e alle loro passioni.

“E’ solo mettendosi in ascolto dei più giovani – sottolinea Rebecca Cantini - che potremmo riuscire ad avvicinarsi al loro mondo, ed imparare a leggerlo. Stare sulla Strada vuol dire tentare di interpretare in maniera reale quel territorio e quell’ambiente di vita, senza la presunzione di poter conoscere e capire tutto. Vuol dire promuovere un’educazione dove l’unica realtà è la strada stessa e le persone che la vivono”

Come si ricorderà, il percorso di educativa di strada è stato avviato lo scorso mese di novembre e sarà attivo per tutto il 2020. Tra novembre-dicembre e gennaio è avvenuta una prima mappatura del territorio e il 22 Febbraio sarà un'importante occasione per parlare con i ragazzi e renderli partecipi alle sue finalità

Per informazioni: segreteria Cetra Cultura via Masini 42 Castelfiorentino; 338.7860926; www.associazionecetra.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

