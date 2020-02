Calo demografico, congresso al vecchio ospedale di Siena

Nei giorni 7-8—9 Maggio 2020, nella Sala Italo Calvino del Vecchio Ospedale Santa Maria della Scala (Oggi Polo Museale del Duomo), avrà luogo a Siena il I° Congresso Internazionale sulla “Diminuzione della Natalità. Fenomeno o tendenza? Cause, Conseguenze e Prospettive.”

Questo Congresso intende trattare per la prima volta in Italia in modo multidisciplinare, ampio, organico ed approfondito i principali aspetti del fenomeno denatalità in Toscana, in Italia, in Europa ed in alcuni Paesi extraeuropei.

Il Congresso è articolato in tre Sessioni, una al giorno.

Il 7 Maggio si affronteranno gli aspetti DEMOGRAFICI con l’intervento di 10 Relatori, tutti Professori Universitari esperti del settore, coordinati dai Prof. Antonio Golini,Ordinario dell’Università di Roma e dal Prof. Sergio Della Pergola dell’Hebrew University of Jerusalem.

In questa Sessione interverranno altri esperti che tratteranno i problemi di Polonia, Danimarca, Francia Nigeria, Turchia ed Eritrea.

L’ 8 saranno trattati, dai rispettivi Primari, gli aspetti OSTETRICI e l’andamento del fenomeno della diminuzione della natalità in tutta la Toscana ed in particolare a Siena, ad Arezzo, a Poggibonsi, ad Empoli, a Prato, a Firenze e l’influenza dell’uso della procreazione assistita. I coordinatori scientifici di questa Sessione saranno i Proff. Domenico Arduini, Ordinario presso l’Università Tor Vergata di Roma e Gianni Nardelli, Ordinario presso le Università di Padova e Parma.

Il 9 Maggio si parlerà degli aspetti ECONOMICI e delle sue conseguenze . I coordinatori scientifici di questa Sessione saranno i Proff. Sandro Gronchi, Economista dell’Università la Sapienza di Roma e Maurizio Franzini Direttore PhD School of Economics presso la stessa Università. Daranno particolare rilievo a questa Sessione l’intervento del Dr. Marco Cacciotti Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato e Giuseppe Carone, Direttore degli Affari Economici e finanziari della Comunità Europea, che fornirà una visione più vasta del fenomeno della diminuzione della natalità che interessa e ha conseguenze rilevanti in tutta l’Europa.

Il Congresso è sotto il Patrocinio dell’Università di Siena, della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Siena, e di tutte le Società Scientifiche afferenti agli argomenti trattati.

Come si vede questo Congresso rappresenta una occasione unica di studio che parte dalla Città di Siena, che riguarda un problema di cui oggi molto si parla ma che a Siena si tenterà di affrontare in modo coordinato e scientifico nei suoi molteplici aspetti multifattoriali .

Segretario ed Organizzatore Scientifico del Congresso sarà il Prof. Nicola Carretti

f.r. di Ostetricia e Ginecologia nelle Università di Siena, Padova ed Ancona

info@internationalcongressonnatality.eu

Fonte: Ufficio stampa

