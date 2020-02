Carnevale col teatro di strada in Certaldo Alta, per il pubblico di ogni età

Torna domenica 23 febbraio 2020 in Certaldo Alta, il Carnevale organizzato dall’Associazione Centro Storico Certaldo Alto, in collaborazione con il Rione Il Vicario e con il patrocinio del Comune di Certaldo. Una festa nata come appuntamento infrasettimanale ma che da due anni si è spostata alla domenica con un pomeriggio di festa aperto a tutti, grandi e piccini.

A partire dalle ore 14.30, in via Boccaccio e nelle piazze collegate, saranno di scena la Filarmonica Giuseppe Verdi di Marcialla in versione street band, con musiche e ritmi coinvolgenti; il Clown Fagiolino, con gag e travestimenti da morire dalle risate; bolle magiche e altre meraviglie con “Dartagnan”, il mago delle bolle; e infine la meravigliosa Compagnia del Drago Nero, storica compagnia certaldese specializzata in spettacoli sui trampoli e giochi di fuoco, ben conosciuta al grande pubblico di Mercantia, che si esibirà in evoluzioni, performance e giochi vari.

Un programma più ricco e variegato del solito, quello certaldese, un Carnevale originale perché unisce al divertimento, ai colori e alle maschere carnevalesche la possibilità di divertirsi e di giocare circondati dallo scenario favoloso e mozzafiato del borgo antico di Certaldo Alta, una cornice da sogno che incornicerà il tra le mura

L’ingresso e la partecipazione ai giochi del Carnevale sono gratuiti per tutti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

