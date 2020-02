Consulenza Marco Post, dove agire per migliorare corpo e viso

Rivedi la puntata andata in onda su Radio Lady!



Parliamo di estetica e della consulenza di Marco Post Empoli nel secondo appuntamento di Radio Lady Empoli (fm 97.7-102.1). Negli studi di via De Amicis è tornata come ospite Lucia Rossetti, responsabile tecnica Marco Post Empoli (via di Ponzano, 50) ed estetica da più di 25 anni. L'intervento (vedi video) è stato inserito nella trasmissione Buongiorno Lady con Cristina Ferniani.

Consulenza Marco Post, a cosa serve

È il primo passo importantissimo per l'approccio dell'estetista Marco Post per poi scegliere il trattamento più adatto alla persona. È anche adatto alla cliente finale per carpire le abitudini estetiche, il passato, il presente e gli obiettivi a livello di estetica. Non un interrogatorio, ma una chiacchierata. Meglio dire la verità, anche gli 'sgarri' del dopocena e la mancata attività fisica. Questo per raggiungere il risultato con i passi che devono essere fatti.

"Molti clienti - spiega Rossetti - spesso arrivano dopo aver provato molti tipi di trattamenti. Una parte di questi è pure sfiduciata dai metodi che hanno fallito nel corso degli anni. Alle volte i trattamenti non erano abbinate ad altre cose che potevano dare il risultato sperato. Quindi chi viene spesso ci dice 'vengo sperando che sia la strada giusta'".

Alimentazione, esercizi, abitudini

Queste tre cose dicono molto della persona: agire su di esse significa agire su corpo e mente per migliorare se stessi. Durante la consulenza viene fatta anche l'analisi dei tessuti, della postura, del volto. Un addome gonfio, ad esempio, può nascere da una difficoltà sulla zona lombare. L'estetista pone la persona di fronte alla sua situazione attuale, spiegando perché nel tempo i problemi non sono rimasti nonostante i trattamenti. Troppe diete inoltre stressano l'organismo e non danno risposte a una giusta alimentazione. Alle volte è necessario più tempo per il 'risveglio' del corpo, che deve adattarsi a questa nuova realtà. I primi benefici arrivano già con Beauty Reset, già affrontato nella scorsa puntata su Radio Lady, con trattamenti sia sul viso che sul corpo.

marcopostempoli.com

Marco Post Empoli

via Ponzano 48 0571.922078