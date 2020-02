Quali sono gli esami per un controllo al seno? I consigli del Centro Sirio

I consigli di Centro Sirio San Miniato Basso

Quali sono gli esami da fare per un completo controllo al seno? Centro Sirio San Miniato Basso vi spiega come procedere per un sereno controllo, cercando di capire se ci sono rischi di tumori al seno.

AUTOPALPAZIONE

Il sistema più facile, che può essere effettuato anche a casa, è l'autopalpazione. Toccando il seno in modo corretto si può scoprire se esistono noduli. Al massimo ogni due mesi, 10 giorni dopo il ciclo mestruale, dai 25 anni in poi, andrebbe eseguito.

ECOGRAFIA - PREVENZIONE CONSIGLIATA DAI 30 ANNI

Il primo esame vero e proprio è l'ecografia, condotto solitamente tramite ultrasuoni. Viene effettuata per individuare la presenza di noduli. Dà informazioni sul contenuto solido o liquido di essi. È consigliato il controllo una volta all'anno a partire dai 25, specialmente se si è a rischio tumore per ereditarietà. Altrimenti, sempre una volta all'anno, partendo dai trent'anni.

MAMMOGRAFIA - PREVENZIONE CONSIGLIATA DAI 40 ANNI

La mammografia viene effettuata tramite i raggi X e individua precocemente la presenza di un tumore maligno. Può anche dare informazioni in più sulla natura del nodulo trovato con l'ecografia o la palpazione. Dovrebbe essere effettuata da tutte le donne a partire dai 40 anni di età, secondo la cadenza indicata dal medico curante ma comunque non oltre i due anni. Per chi è predisposta al tumore al seno per questioni di familiarità (madre, nonna o sorelle colpite) o interessate da mastopatia fibrocistica si consiglia di eseguire mammografie fin dai 35 anni.

Per una diagnosi sicura, affidati ai professionisti del Centro Sirio di San Miniato Basso. Il mammografo digitale con Tomosintesi 3D è particolarmente efficace nel caso di diagnosi nei seni densi, riducendo la possibilità di sovrapposizioni dei tessuti che può avvenire nella Mammografia. Ricordiamo anche che quando si manifesta un sintomo di qualunque tipo a carico del seno è consigliabile rivolgersi immediatamente ad uno specialista. Inoltre, la mammografia può ridurre la mortalità del 31% e fino al 48% nelle donne che si sono sottoposte a controlli successivi.

Come rivolgersi al Centro Sirio San Miniato

DI PERSONA, andando nella sede di via Rosa Agazzi 8 a San Miniato Basso, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 13.

TELEFONICAMENTE, contattando agli orari sopra descritti il numero 0571.43264

ONLINE, inviando una mail all'indirizzo info@centromedicosirio.it Riceverete una risposta entro 48 ore dalla ricezione.

Centro Medico Sirio

via Rosa Agazzi, 8

San Miniato Basso (PI)

centromedicosirio.it

0571.43264