Coronavirus, Comune di Siena in contatto diretto con le Asl

Il Comune di Siena, facendo sua la Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3 febbraio , avente ad oggetto le "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico" emanata a seguito dell' epidemia da Coronavirus 2019-nCoV, intende rassicurare la cittadinanza garantendo il costante monitoraggio sulla situazione locale.

L'Amministrazione comunale ha aperto immediatamente un canale diretto con le Aziende Sanitarie, ciascuna per la parte di propria competenza, per avere aggiornamenti in tempo reale.

L'Amministrazione comunale consiglia ai propri cittadini , rifacendosi alla Circolare,di attenersi alle normali nome igienico sanitarie, valide anche in caso di influenza ovvero:

- lavarsi frequentemente le mani;

- porre attenzione all'igiene delle superfici;

- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;

- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Nel caso in cui si abbia il sospetto di essere venuti a contatto con un soggetto affetto dal Coronavirus 2019-nCoV,, è opportuno contattare il numero di pubblica utilità 1500 o il sito del Ministero della Salute al link http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

