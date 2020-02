Elezioni, CascinaOltre rilancia le primarie di coalizione e ha anche la data

Negli ultimi giorni, sui social e sui giornali, si sono aperte diversi dibattiti su candidati, programmi e liste del centrosinistra. Puntualmente, in ogni discussione, è sempre apparsa una richiesta condivisa all'unanimità: che la sinistra si presenti unita alle elezioni. Anche noi di Cascina Oltre sottoscriviamo l'appello dei cittadini: a maggio dobbiamo riportare a votare chi la scorsa volta non lo ha fatto, e dobbiamo convincere a sostenerci quelli che l'altra volta hanno supportato altri. Dobbiamo riportare l'entusiasmo e la speranza ai nostri concittadini, solo così potremo vincere contro una destra che negli ultimi anni non ha fatto niente per Cascina.

C'è un solo modo per restare uniti: primarie di coalizione. Un programma comune a tutti c'è, e ne abbiamo discusso a lungo durante i tavoli della coalizione: sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana, tutela delle fasce deboli della popolazione e attenzione al terzo settore. Partiamo da qui per rilanciamo il centrosinistra e rilanciare Cascina, proiettandola nel futuro. Noi ci siamo: lo chiedono tutti e noi non intendiamo sottrarci all'invito. Chi poi vincerà le primarie, sarà il candidato di tutte le liste che parteciperanno alla consultazione. La campagna delle primarie sarà anche un ottimo strumento per convincere sempre più persone della validità del nostro progetto unitario.

Noi ci siamo, e abbiamo già richiesto da domenica al PD le primarie di coalizione. Serve una risposta rapida: se questa arriverà entro martedì 18 febbraio, si potranno fare le primarie il 15 marzo. Altrimenti, sarà troppo tardi e dovremo prendere atto che l'unità non è un obiettivo perseguito da tutto il nostro campo.

CascinaOltre

