Estra apre uno store a Firenze

Apre lunedì prossimo lo store di Estra a Firenze in via Masaccio 23/A/R, un nuovo punto di contatto per i clienti nel capoluogo toscano.

Nello store si potranno sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra sbrigare tutte le pratiche (volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.) oltre al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi. Prossimamente si potranno anche acquistare prodotti come biciclette elettriche, lampade led, termostati intelligenti per caldaie e condizionatori.

“Il servizio di prossimità è il nostro valore aggiunto - afferma Francesco Macrì presidente di Estra – vogliamo che chi sceglie di affidarsi a Estra come partner per l’energia abbia prima di tutto la possibilità di parlare con noi attraverso più canali: e la presenza territoriale, ora anche a Firenze, è indispensabile”.

Lo store è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì aperto anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. Il numero di telefono è 055 7765064.

Fonte: Gruppo Estra spa

Tutte le notizie di Firenze