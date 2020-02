Fantasy, incontro con Giorgio Bernard a Certaldo

Per il ciclo di incontri “Scrittori in biblioteca”, sabato 15 febbraio 2020, ore 17 alla biblioteca comunale “Bruno Ciari” in Via Borgo Garibaldi, 37 - Via Mameli, 9, si terrà la presentazione del "I Racconti Degli Esterni" trilogia di Narrativa fantasy di Giorgio Bernard, edita da GM libri. Interverranno Benedetta Bagni, assessore all’istruzione del Comune di Certaldo, con Maurizio Chinaglia, scrittore. Sarà presente l'autore

Ne "I Racconti Degli Esterni", Giorgio Bernard narra di eserciti oscuri e organizzazioni segrete potrebbero essere all’opera proprio in questo momento, impegnati in una lotta per la conquista della Terra, o per la sua salvezza. Questo è quello che immagina John, trentenne con la testa ancora tra le nuvole. Ciò che non sa è che presto i suoi sospetti si riveleranno reali e che lui, insieme ad altri cinque improbabili personaggi, sarà chiamato a combattere contro Mordhia, malvagia regina di un mondo parallelo. Giorgio Bernard rivoluziona i classici schemi del fantasy, intrecciando le vicende dei personaggi al mondo che ben conosciamo, in un romanzo ricco di avventure e di note contrastanti ed ironiche. Intrighi da una dimensione parallela, una corsa contro il tempo e un improbabile gruppo di eroi. Un fantasy insolito e intrigante.

Il calendario di eventi è organizzata da Biblioteca comunale “Bruno Ciari” e PromoCultura.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

