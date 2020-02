Farmacie Farmapiana: ampliamento orari e informazioni su Coronavirus

Farmacie Comunali sempre più vicine ai bisogni dei cittadini grazie allo sviluppo di nuovi servizi e dell’ampliamento degli orari di apertura per tre delle nove Farmacia Farmapiana. Da oggi, infatti, 10 febbraio, Farmapiana amplierà gli orari di tre farmacie:

San Donnino, Indicatore e I Gigli

Il provvedimento va incontro soprattutto alle esigenze dei pazienti, al fine di conciliare nel modo migliore la necessità di acquistare un medicinale o un prodotto farmaceutico con i tempi dettati dal lavoro o dalla famiglia in generale. La Farmacia Comunale dei Gigli, all’interno del Centro Commerciale, sarà ora aperta ogni giorno fino alle 22 (esclusa la domenica quando la chiusura sarà alle 21). Pertanto ogni giorno la farmacia aprirà seguendo l’orario della galleria commerciale andando a intercettare anche eventuali emergenze di pazienti che dopo le 20 avranno necessità di acquistare un farmaco.

Orario prolungato a pranzo, invece, per le farmacie comunali San Donnino ed Indicatore

La Farmacia Comunale di San Donnino, nella nuova sede di via delle Molina 56 a Campi Bisenzio, sarà aperta dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 19.30, il sabato effettuerà invece l’orario 8.30-13.

La farmacia Comunale Indicatore, in via San Martino 208, aprirà invece dalle 9 alle 20 dal lunedi al sabato.

"Il nostro obiettivo era e rimane di proiettare le farmacie comunali verso i cittadini - afferma il presidente della società, Francesco Lotti - offrendo servizi e conciliando efficienza economica e efficienza sociale. Per questo l’apertura in ulteriori fasce orarie permetterà un accesso al servizio farmaceutico più semplice ai pazienti delle nostre Farmacie Comunali. In particolare la Farmacia dei Gigli speriamo che diventerà un presidio della salute importante fino alle 22 per tutta la piana fiorentina e per l’area pratese".

"Ringrazio per l’attività quotidiana tutti i nostri farmacisti e farmaciste, - conclude Lotti - sono loro che ascoltano e si guadagnano la fiducia dei cittadini e danno consigli giusti al fine di rendere la farmacia il luogo in cui il cittadino, in prima battuta, possa richiedere consigli per la propria salute".

"Ben venga questa novità, - aggiunge il sindaco Emiliano Fossi - Farmapiana si conferma un’azienda attenta alle esigenze della comunità. Offrire nuovi orari significa offrire maggiori servizi e maggiore comodità per tutti, soprattutto per un servizio fondamentale come quello farmaceutico".

Sempre in materia di salute e servizi, va segnalato anche, dal 1 febbraio, l’ampliamento di orario del servizio di prenotazione Cup e attivazione tessere sanitarie in tutte le farmacie comunali Farmapiana.

Infatti il servizio, presente in tutte le farmacie del gruppo, è aperto con operatore ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al venerdi. Fuori da questi orari è possibile lasciare in farmacia la propria richiesta ed essere ricontattati nella successiva fascia con operatore comodamente da casa.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Campi Bisenzio