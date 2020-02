Federico Buffa gratis a Empoli: l'evento in attesa del Leggenda Festival

Un gustosissimo antipasto del Leggenda Festival con uno dei volti e delle voci più noti del giornalismo sportivo. Federico Buffa sarà presente al Palazzo delle Esposizioni con lo spettacolo Black Leather - due pugni guantati di nero. L'evento del 22 marzo, come afferma il sindaco Brenda Barnini su Facebook, sarà gratuito. Dal 5 marzo sul sito leggendafestival.it sarà possibile prenotare i posti.

Di seguito una sinossi dello spettacolo:

"È una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui Tommie Smith e John Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri (simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo. Federico Buffa, il più noto storyteller italiano, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, ripercorre una delle pagine più significative della storia dell’atletica leggera.

Smith e Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e decisero di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin Luther King fosse stato assassinato (e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare). Tommie Smith arrivò primo (stabilendo il nuovo record mondiale dei 200 metri), Carlos terzo.

Sul quel podio salì sul secondo gradino Peter Norman, un australiano che per solidarietà con i due atleti afro-americani indossò durante la cerimonia la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights. Appena giù dal podio la loro carriera sarà finita, bruciata, e la vita un inferno. Non erano due neri e un bianco a chiedere rispetto e giustizia su quel podio, erano tre esseri umani".

Tutte le notizie di Empoli