Gkn e Rsu firmano l'accordo: nasce una task-force per garantire il confronto tra le parti

Gkn e Rsu aziendale hanno firmato un verbale di accordo che istituisce una task-force il cui compito sarà quello di garantire tra le parti il confronto sulle prospettive dello stabilimento di Campi Bisenzio. Questo l’esito dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, alla presenza anche dei rappresentanti del Comune di Campi Bisenzio, della Fiom e di Confindustria Firenze.

L’incontro, convocato dal consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, Gianfranco Simoncini, ha fatto seguito alle sollecitazioni di lavoratori e sindacati, preoccupati per il futuro del sito produttivo, e ad incontri con i rappresentanti dell’azienda.

Sottolineando il valore dell’intesa raggiunta oggi, Simoncini ha affermato che la Regione vigilerà sull’impegno assunto dall’azienda per rafforzare il radicamento di Gkn nell’area fiorentina e per garantire la tenuta occupazionale del sito. Ha inoltre manifestato la piena disponibilità ad accompagnare eventuali volontà di investimenti con tutti gli strumenti in possesso della Regione stessa.

Al tavolo regionale i delegati della Rsu hanno rappresentato la forte preoccupazione per la mancanza di prospettive dell’azienda, testimoniata da continui cambi dirigenziali e dal logoramento alle relazioni sindacali determinato da talune modalità di impiego di manodopera interinale. Per questo sono necessari, secondo la Rsu, maggiore trasparenza sui volumi produttivi, un impegno per salvaguardare il profilo industriale dello stabilimento e l’impegno a fronteggiare eventuali impatti sociali derivanti dal piani di automazione.

Da parte sua Gkn ha confermato le criticità attuali dello stabilimento, dichiarandosi però aperta al dialogo e al confronto con i sindacati e i lavoratori sull’andamento del sito, con l’obiettivo di renderlo competitivo ed efficiente. Per l’azienda è necessario istituire un livello di confronto sull’attuale contesto organizzativo e produttivo con la finalità di provare a creare le condizioni necessarie per attirare nuovi prodotti e ordini.

Sulla base di queste considerazioni e sulla comune valutazione dei caratteri peculiari che connotano il settore dell’automotive in questo periodo storico, sì è quindi giunti alla sottoscrizione dell’accordo e alla costituzione della task-force. Tra i punti concordati, di particolare rilievo l’impegno da parte di Gkn ad attingere dal bacino degli attuali 20 attuali lavoratori “staff leasing” in forza allo stabilimento non appena e ogni qualvolta si concretizzeranno le possibilità di assunzione a tempo indeterminato in GKN Firenze, fino ad esaurimento del bacino stesso.

Il tavolo regionale, ha infine dichiarato Simoncini d’accordo con il rappresentante del Comune, rimarrà aperto e potrà essere riconvocato a richiesta delle parti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

