Gli studenti di Montemurlo sono 'sentinelle della legalità': l'incontro col sindaco Calamai

Questa mattina il sindaco Simone Calamai, insieme ai responsabili dell'ufficio anagrafe e dello sportello al cittadino del Comune di Montemurlo, ha ricevuto una vista davvero importante, quella delle “sentinelle della legalità”, ovvero gli studenti della classe 1F della scuola media Salvemini - La Pira, accompagnati dalla professoressa Luana Colzi, impegnati nell'elaborazione di un progetto di tutela ambientale.

Le “sentinelle della legalità” sono un percorso che vede come capofila l'associazione Antonio Caponnetto, e che si pone infatti l'obbiettivo di creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le amministrazioni locali per far crescere nei ragazzi la consapevolezza dell'importanza dell'assunzione di responsabilità di ciascuno in ordine ai problemi della propria comunità e alla tutela dei beni di tutti. Le “sentinelle” della scuola media in questi giorni, infatti, stanno lavorando ad un progetto di tutela ambientale che proporranno all'attenzione del sindaco Calamai a fine mese e stamattina hanno raccolto importanti dati statistici da rielaborare a scuola, in grafici e tabelle, circa la popolazione del Comune e il fabbisogno di alberi. « Le sentinelle della legalità sono un progetto molto importante che rende i ragazzi protagonisti attivi della comunità dove vivono - dice il sindaco Simone Calamai - Il Comune di Montemurlo da molti anni sostiene concretamente il progetto ed è importante aiutare i giovani a sviluppare una progettualità che possa essere recepita dall'amministrazione comunale. Aspetto quindi di conoscere la loro proposta per Montemurlo».

