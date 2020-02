Il Governatore del Distretto 2071 in visita al Rotary Club di Empoli

Con un intervento molto significativo e apprezzato il Governatore Rotary Club Empoli Massimo Nannipieri ha richiamato l'attenzione sui principi fondamentali che ispirano l'azione Rotariana nel mondo: il servire al di sopra dell'interesse personale, il rispetto dell'etica nel comportamento civile e professionale e l'amicizia Rotariana.

Con questi principi il Rotary in poco più di un secolo si è diffuso in tutto il mondo: è infatti presente in 160 Paesi, con oltre 1,2 milioni di soci organizzati in 35.000 club che formano una rete finalizzata a sviluppare progetti socio-umanitari. Un esempio fra tanti: l'eradicazione della poliomielite dal mondo! E' un risultato sul quale riflettere, capace di ispirare fiducia e sostenere la convinzione che certi valori, qualora siano condivisi, hanno una forza inimmaginabile.

Un'azione ispirata da una visione profondamente laica che non tende a omologare ma piuttosto a considerare la diversità come fonte di arricchimento.

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio dei doni. Nella foto il Presidente del Rotary Club di Empoli, Pierangelo Rolla, illustra al Governatore la tecnica del Gran Fuoco con la quale è stata realizzata l'opera in ceramica " L'uomo e il Mare" realizzata e donata da Alessandro Taccini, noto artista del territorio empolese.

Fonte: Rotary Club Empoli

