Il Gruppo Crédit Agricole in Italia registra un risultato netto di 846 milioni di euro: +7% rispetto al 2018

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia a fine 2019 ha fatto registrare un risultato netto aggregato di 846 milioni di euro, con una crescita del 7% rispetto al 2018, di cui 645 € mln di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole in crescita del (+12% a/a). Il Crédit Agricole a fine dicembre 2019 è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 14.000 collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti per 76 miliardi di finanziamento all’economia e 261 miliardi di Raccolta Totale (+5% a/a), considerando anche gli asset under management e l’attività di banca depositaria. Il Gruppo è composto, al 31 dicembre 2019, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Credito al Consumo (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi Italia, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth (Italy) e CA Indosuez Fiduciaria).

GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA, RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2019 CRESCITA DELLA REDDITIVITÀ PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO IN CUI OPERA:

- UTILE NETTO A 314 MILIONI (+15% A/A)

- SVILUPPO DEI FINANZIAMENTI A CONTINUO SOSTEGNO DI FAMIGLIE (+5% A/A) E IMPRESE (+4% A/A)

- FOCALIZZAZIONE CONTINUA SUL WEALTH MANAGEMENT (+11% A/A IL RISPARMIO GESTITO) E ULTERIORE ESPANSIONE DEL BACINO DI RACCOLTA DIRETTA (+4% A/A)

- FORTE SPINTA DELLA BANCASSURANCE: +25% A/A DELLE POLIZZE DANNI

- CLIENTI, PERSONE E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEL MODELLO DI BUSINESS: 134.000 NUOVI CLIENTI ACQUISITI E INGRESSO DI 400 NUOVE

RISORSE

