Incidente sull'A12, scontro tra auto e camion: un ferito estratto dai vigili del fuoco

Questa sera, intorno alle 19.30, si è verificato un incidente sull'A12 al km 152, all'altezza di Pisa centro, direzione nord. Per cause in corso di accertamento una macchina e un mezzo pesante si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa. Un ferito è stato estratto dai vigili del fuoco che hanno provveduto, in seguito, anche alla messa in sicurezza dei mezzi e della strada. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 e la polizia stradale.

