Info Day all'ospedale Santo Stefano di Prato

Il Santo Stefano apre le porte ai cittadini con Info Day, l’iniziativa in programma giovedì 27 febbraio al piano terra del presidio ospedaliero. Una intera giornata per raccontare l’ospedale cittadino, per conoscere da vicino i professionisti sanitari, le attività e i percorsi assistenziali attivati.

Nella mattina a partire dalle ore 9.00 il direttore del presidio ospedaliero Daniela Matarrese ed il direttore assistenza infermieristica di Prato, Daniela Ammazzini, illustreranno gli argomenti che saranno trattati dagli operatori sanitari ai quali sarà possibile rivolgere domande e richiedere informazioni.

Il programma:

Nel corso della mattina, a partire dalle 9.30 saranno illustrati i Day service multidisciplinare e geriatrico attivati, da tempo, nel presidio ospedaliero di Prato. Questi servizi prevedono un modello organizzativo e assistenziale semplificato che garantisce, attraverso un team multiprofessionale e multidisciplinare prestazioni diagnostiche, terapeutiche e visite specialistiche a pazienti che hanno problematiche cliniche complesse senza la necessità di ricovero.

A seguire: l’esperienza di continuità assistenziale ospedale – territorio; la gestione delle dimissioni ordinarie; la medicina perioperatoria; la rete per combattere l’ictus e le dimissioni complesse.

Nel pomeriggio l’iniziativa riprenderà alle 14.00 sempre nella hall dell’ospedale. Si alterneranno medici ed infermieri che illustreranno altri percorsi di assistenza e organizzativi: quali sono le precauzioni standard per l’assistenza al paziente; il day service pediatrico; la medicina di precisione e personalizzata per la donna; il pronto soccorso nel contesto degli ospedali per acuti; l’infermiere di percorso-infermiere di famiglia;le cure simultanee in oncologia;il percorso nefrologico e l’ambulatorio predialisi; il ruolo di Gesat nell’organizzazione dei percorsi.

La giornata si concluderà alle 18.00.

L’Azienda invita i cittadini e le famiglie a partecipare a questa iniziativa. Sarà una occasione per conoscere l’ospedale della città, incontrare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che ogni giorno si impegnano per far crescere l’ospedale e migliorare la qualità dei servizi.

