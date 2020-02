Sorpassa i carabinieri con il semaforo rosso, inseguimento dei militari finisce contro le fioriere

Era ferma in coda al semaforo a San Giovanni Valdarno la pattuglia dei carabinieri, quando sono stati sorpassati da un’Audi Station Wagon che è passata anche con il rosso. Purtroppo, con la strada bagnata il carabiniere alla guida durante l'inseguimento ha perso il controllo della gazzella finendo verso alcune fioriere al di fuori di un bar. Nonostante ciò, grazie all’aiuto della videosorveglianza privata e comunale, in poco tempo è stato identificato l'uomo alla guida del mezzo, un settantenne del luogo, che asseriva di non essersi accorto di essere inseguito dai Carabinieri: allo stesso vengono contestate infrazioni per più di 400 euro di multa e vengono sottratti 21 punti della patente.

Tutte le notizie di San Giovanni Valdarno