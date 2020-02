Inseguimento contromano, alla guida un 14enne: scene da film a Firenze

Un inseguimento di un'auto, contromano e senza rispettare precedenze e semafori, è terminato in viale Amendola: alla guida un 14enne, il mezzo era rubato. Ieri sera a Firenze una scena da film in viale del Poggio Imperiale con la polizia che è partita all'inseguimento dopo il controllo evitato dal giovanissimo. Tre pattuglie lo hanno bloccato e denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. In auto anche le due sorelle di 16 e 17 anni. Tutti e tre i giovani sono stati affidati a un centro per minori. Avevano già precedenti.

