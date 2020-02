Interruzione idrica nel comune di Empoli: ecco dove

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete acquedottistica nel comune di Empoli, martedì 18 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 16 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Case Nuove e Monterappoli. Per limitare i disagi agli utenti saranno allestiti due punti di rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotte presso il campo sportivo e presso la scuola in via Salaiola.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 19 febbraio, con le stesse modalità orarie.Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

