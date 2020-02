Kit bebè per i neonati, arrivano anche i pannolini lavabili. Barnini: "Una piccola novità green"

Oltre 3.000 pacchi inviati dal Comune di Empoli negli ultimi sei anni, dal 2014 a oggi, ai genitori che hanno da appeso il fiocco fuori dal portone.

Si tratta del cosiddetto ‘set bebè’, distribuito alle famiglie delle bambine e dei bambini appena nati.

Ogni anno oltre 300 nuovi piccole e piccoli empolesi nascono e ogni anno partono le buste con il kit.

Questo testimonia la volontà da parte della Città di essere vicina alle famiglie in un momento così importante qual è la nascita di una figlia o di un figlio.

L’amministrazione comunale di Empoli ha introdotto proprio in questi giorni una piccola novità, promessa dallo stesso sindaco Brenda Barnini, durante l’ultima campagna elettorale.

Nel set bebè è presente anche un buono omaggio per ritirare gratuitamente pannolini nelle due farmacie comunali, in Via dei Cappuccini e al centro commerciale. C’è una novità ‘green’, infatti non saranno più pannolini usa e getta, ma saranno consegnati pannolini lavabili. Un piccolo segnale di attenzione verso la sostenibilità ambientale.

«È una novità nata dall'ascolto e dalla costruzione del programma di mandato fatta in appuntamenti partecipati dai cittadini – spiega il sindaco Brenda Barnini – . I vecchi pannolini usa e getta sono sostituiti da un pacco di pannolini lavabili, per farli conoscere e provare alle famiglie. Un modo per prenderci cura dei bambini e insieme dell'ambiente, perché non si è mai troppo piccoli per fare la differenza».

I pannolini lavabili portano ad una netta riduzione dei rifiuti (da quasi una tonnellata di pannolini – si stima l’utilizzo di 6.000 ‘usa e getta’ nei primi tre anni di vita – a pochi chilogrammi). I pannolini lavabili, infatti, sono composti sostanzialmente da tre parti: struttura esterna in stoffa (mutandina), parte assorbente in cotone removibile, eventuale velina usa e getta.

Il kit per i neogenitori è composto da una cartellina completa di informazioni utili per accedere ai servizi e alle attività messe a disposizione dai propri uffici in città.

Si va dai consigli utili per effettuare la carta d’identità al piccolo, informazioni sull’assegno di maternità e in generale per nuclei familiari, notizie sulle vaccinazioni, indicazioni sul progetto Toscana Solidale, sul congedo di maternità, l’elenco dei nidi d’infanzia e degli spazi gioco comunali, alcune proposte di lettura per aiutare i genitori a capire e gestire l’importante momento della nascita di un bambino e poi alcuni numeri utili. Insomma, tutto il necessario per fornire una guida sia informativa che pratica che servirà da input per i genitori.

In più ecco anche il buono omaggio per ritirare gratuitamente il pannolino lavabile, nelle due Farmacie Comunali, la 1 di via dei Cappuccini (tel. 0571 922356) e la 2 di via Sanzio (tel. 0571 83549).

