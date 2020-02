La farmacia territoriale Asl di Scandicci trasloca nei nuovi locali

La farmacia territoriale Asl di Scandicci in via Vivaldi - Presidio Acciaiolo - rimarrà chiusa al pubblico dal 17 al 29 febbraio prossimi per permettere il trasferimento degli attuali locali nei nuovi spazi, nel seminterrato del Presidio Sanitario. Durante tutto il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi alle seguenti Farmacie Territoriali: Sesto Fiorentino, dal lunedì al giovedì in orario 8,30-13,30, giovedì anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00. Tel. 055 6930313 -6930314; San Salvi, dal lunedì al venerdì in orario 8,30-13,30. martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00. Tel. 055 6933545 – 6933427; Antella-Bagno a Ripoli, Presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata, aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8,30-13,30. Mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00. Tel. 055 6936616. Le normali attività riprenderanno lunedì 2 marzo 2020.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci