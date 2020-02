Maratona dell'Isola d'Elba, alla scoperta del territorio nella quinta edizione

Sono bastati solo 5 anni per fare della Maratona dell’Isola d’Elba un evento cardine del calendario non solo toscano, pur in un periodo, la seconda domenica di maggio, tradizionalmente ricca di eventi su maratona e mezza. Merito di un’organizzazione precisa e puntuale e soprattutto di un territorio, quello elbano, che è da sempre considerato ideale per ogni attività sportiva all’aperto. Una maratona è proprio quello che mancava nella ricca proposta di manifestazioni sportive e l’Asd Elba Runners ha dato una risposta allestendo un evento che in pochissimo tempo ha raggiunto numeri già molto importanti.

La proposta elbana del 10 maggio è podisticamente completa, in quanto insieme alla maratona sono previste anche la mezza e la 10 km (sia per agonisti che per non competitivi e appassionati di nordic walking), per permettere a ogni atleta di essere parte della festa in base al proprio grado di preparazione e alle proprie caratteristiche tecniche. Il tracciato di gara è disegnato nella parte sud dell’Isola, con partenza da Marina di Campo davanti al bellissimo golfo, per affrontare subito il lungomare e addentrarsi nel centro cittadino, proseguendo poi sempre con l’azzurro panorama marino alla propria sinistra attraverso la Costa del Sole fino a Chiessi, dove sarà posto il giro di boa per rientrare a Marina di Campo e affrontare l’ultima parte, tutta pianeggiante, nell’entroterra per poi lanciarsi sul Lungomare Fabio Mibelli fino al traguardo posto in Piazza del Comune.

Lo start verrà dato alle ore 9:00 dal Lungomare Mibelli, all’altezza della Coop. Il costo delle iscrizioni è di 47 euro per la maratona e 30 per la mezza fino al 28 febbraio, poi sono previsti progressivi aumenti. Sul sito dell’organizzazione sarà possibile usufruire anche di pacchetti turistici, comprendenti oltre all’iscrizione alla gara anche la sistemazione logistica e il traghetto a prezzi molto convenienti, per unire magari alla maratona anche una piccola vacanza all’Isola d’Elba, abbinando mare e cultura, ma attenzione, perché a dispetto del suo piccolo territorio, l’Isola d’Elba è un autentico concentrato di bellezze paesaggistiche e architettoniche, occasione per un gran numero di escursioni a piedi come in mountain bike e merita decisamente qualche giorno di tempo per essere scoperta tutta…

Per informazioni: Asd Elba Runners, tel. 349.2685368, www.maratonadellisoladelba.it

