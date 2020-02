Meet, Test & Treat: a Oltrarno test gratuiti, rapidi e anonimi per HIV e Sifilide

Nel PoliAmbulatorio CRI Oltrarno, dalle 21 alle 2 di sabato 15 febbraio, i nostri medici offriranno la possibilità di effettuare un test rapido, gratuito e anonimo per queste malattie. Con una piccola puntura sul dito per prelevare una goccia di sangue, entro 10 minuti sarà possibile avere una diagnosi accurata e in caso di positività preliminare, ricevere il supporto necessario da psicologi, operatori sociali e volontari, che ti aiuteranno a iniziare un percorso di cura.

Nella stessa serata, in Borgo San Frediano, saranno previste attività di sensibilizzazione per i giovani: i nostri volontari proporranno brevi quiz a risposta multipla con i quali valutare le proprie conoscenze su HIV/AIDS e Sifilide, metodi di trasmissione, prevenzione e falsi miti. Sono previste anche una serie attività dinamiche volte ad analizzare il livello di conoscenza su sessualità sicura e malattie sessualmente trasmissibili e a porre l'attenzione sulle implicazioni che queste possono apportare alla sua vita di tutti giorni.

Meet, Test & Treat è una campagna per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) realizzata dalla Croce Rossa Italiana a livello nazionale ed ha come obiettivo principale quello di informare le fasce della popolazione più vulnerabili e ad alto rischio di trasmissione, effettuando gratuitamente test rapidi ed efficaci per cercare di avvicinare sempre più persone alle cure e all'informazione con lo scopo finale di diminuire drasticamente il rischio di contagio e di diffusione. Insieme all’AIDS, le MST sono tra le prime cause di contagio nel mondo, nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni.

La diagnosi precoce della malattia è fondamentale. Eppure ancora oggi, circa un terzo delle persone che hanno contratto l’HIV non ne è a conoscenza. L’Italia è al tredicesimo posto in Europa per nuove diagnosi e l’85,6% delle nuove infezioni sono attribuibili a rapporti sessuali non protetti.

Fonte: CRI Firenze

