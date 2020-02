Minaccia e pedina la ex, arrestato 54enne a Prato

Un 54enne è stato arrestato a Prato per stalking. L'uomo, senza fissa dimora e con precedenti, ha minacciato e molestato più volte una coetanea di Pistoia. Dopo la rottura della relazione tra i due, la donna ha presentato una querela per stalking già a ottobre 2019 perché subissata di sms e messaggi, nonché di pedinamenti e appostamenti. La 54enne, impaurita e in preda all'ansia, si è rivolta ai carabinieri. Dopo le indagini, i militari hanno sorpreso l'uomo e l'hanno portato in carcere a Prato.

