Piaggio, Rossi: "Vicino ai lavoratori, ora azienda riapra confronto su proposta unitaria dei sindacati"

"Sono molto preoccupato della situazione che si è venuta a creare e comprendo la rabbia delle lavoratrici e dei lavoratori che sono saliti sul tetto. Già nelle scorse settimane ero intervenuto chiedendo attenzione su questa vicenda. Oggi torno a rivolgere un forte appello alla Direzione della Piaggio affinché si riapra immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali e si dia quindi una prospettiva a chi per molti anni ha lavorato all'interno dell'azienda".

Così il presidente della Regione ha espresso la sua vicinanza ai lavoratori e la preoccupazione per la situazione che si è creata in questi giorni alla Piaggio.

"Non siamo all'anno zero - prosegue Rossi - sappiamo che esiste una proposta avanzata da tempo da tutti i sindacati che potrebbe portare a un progressivo assorbimento dei cosiddetti 'contrattisti' nell'organico aziendale; in ogni caso, chiediamo alla Piaggio di fare ogni sforzo per garantire l'occupazione di questi lavoratori. Spero si segua al più presto la strada del confronto che è l'unica in grado di portare a dei risultati tangibili".

