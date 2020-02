Sold out la mostra 'Modigliani e l'avventura di Montparnasse'

La mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse" al Museo della Città è ormai sold out. La chiusura dei battenti è prevista per domenica 16 febbraio alle ore 23 (ultimo ingresso alle 22), ma potrà entrare solo chi ha già acquistato il biglietto. Per oggi, sabato e domenica, infatti, non vi è più disponibilità di biglietti in vendita in alcuna fascia oraria.