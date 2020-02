A Stefano Atzori il premio musica Rotary dedicato al professor Taddei

Il premio musica del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. è nato l’anno scorso con lo scopo di ricordare il nostro Amico, prof. Carlo Taddei. Il premio verrà attribuito ogni anno ad un/a giovane e/o meno giovane Talento del nostro Territorio. Carlo si distingueva in tanti aspetti artistici ma la musica era uno dei suoi campi preferiti. Ha ricevuto il premio di quest’anno Stefano Atzori (Musicista e Medico) che proprio sotto la guida di Carlo ha mosso i suoi primi passi musicali. La premiazione da parte del Presidente del Club è avvenuta ieri sera, giovedi 13 febbraio, a Villa Sonnino di San Miniato. La Moglie di Carlo, Giovanna, insieme ai Soci ed agli Amici hanno reso omaggio a Stefano ed a Carlo che è stato ricordato con grande affetto. Stefano Atzori ha omaggiato il Pubblico presente con molti brani del suo vastissimo repertorio. Il concerto è stato eseguito con una chitarra del Maestro liutaio Marco Maguolo di Mestre (Ve).

Stefano Atzori è nato a Empoli nel 1988. Dopo aver studiato per sei anni presso l’Accademia G. Caccini di Montopoli con la prof.ssa Veronica Barsotti, ha frequentato per due anni il Conservatorio “R. Franci” di Siena sotto la guida del prof. Duccio Bianchi, dove ha conseguito il diploma in chitarra classica nel settembre 2008 con il massimo dei voti.

Ha partecipato a diversi concorsi nazionali, ottenendo sempre buoni risultati (I° premio e borsa di studio al XI concorso nazionale delle scuole di musica di Campi Bisenzio, II premio al Concorso “Riviera Etrusca” di Piombino nel 2007, I° premio al concorso “AIDO” di Empoli). Ha frequentato le masterclass dei maestri Matteo Mela a Montopoli e Alessandro Nobili a Piombino. Ha tenuto diversi concerti e partecipato a molte manifestazioni musicali in tutta la Toscana. In particolare, si è esibito due volte presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Nel gennaio 2011 ha collaborato con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nell’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, diretta da Riccardo Frizza.

Dal 2016 collabora con l’Orchestra dell’Università di Pisa, con la quale ha partecipato ad un concerto di musiche da film nel mese di Maggio dell’anno passato.

Nell’ottobre 2013 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa con la votazione di 110/110 e lode e dignità di pubblicazione della tesi. Dopo aver conseguito la Specializzazione in Radiodiagnostica all'Università di Pisa, nel Dicembre 2019, è entrato a lavorare presso il reparto di Radiologia Senologica dell'Ospedale “Campo di Marte” di Lucca.

