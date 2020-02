Teatro e solidarietà con 'Due più due... fa Cinque!': il ricavato servirà all'acquisto di un pulmino per disabili

"Due più due... fa Cinque!" è lo spettacolo teatrale della compagnia TRIO & DINTORNI che vi farà passare una divertente serata in occasione della Festa della donna ma farà anche bene alla comunità: il ricavato sarà infatti devoluto alla Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno - Staffoli - Ponte a Egola per l'acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili.

La realizzazione di questo evento è resa possibile grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Santa Croce sull'Arno e con il partenariato della ProLoco Santa Croce sull'Arno e dell' Avis Comunale Staffoli

Per info e biglietti è possibile rivolgersi direttamente alla ProLoco (0571 31101) o alla Pubblica Assistenza (0571 33333)

Facebook: https://www.facebook.com/events/195374221824685/

