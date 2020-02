Torre del Racconto alla biblioteca ‘Renato Fucini’. Letture per bambini e laboratorio carnevalesco

ue appuntamenti all'insegna della lettura alla biblioteca comunale “Renato Fucini”. La prossima settimana inizia con una coppia di appuntamenti dedicati ai più piccoli, attesi nella magica Torre del Racconto per trascorrere insieme un'ora di divertimento.

Lunedì 17 febbraio tocca alle Letture ad alta voce per piccolissimi lettori, dedicate ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Gatti, cagnolini, criceti... tanti animaletti saranno i protagonisti dei libri per i più piccoli.

Tante proposte di lettura, di varie forme, colori e materiali, per affascinare gli utenti “più esigenti” che non si accontentano di leggere con gli occhi e ascoltare con le orecchie, ma si immergono in una storia con tutti e cinque i sensi.

La lettura si svolge in Torre dalle 17,30 alle 18,15 ed è richiesta la prenotazione.

Il giorno dopo, martedì 18 febbraio, ci si prepara invece al Carnevale, con l'Ora del Racconto dedicata alle letture in maschera!

Tigre, Fata, Strega, Pirata o Cavaliere? Con quale personaggio vi immedesimate di più? Non c'è un vincitore, perché in Biblioteca sono tutti i benvenuti.

Dopo la lettura in Torre, che inizierà alle ore 17, potrete provarli tutti lasciandovi ispirare dai libri presenti in biblioteca.

Le bibliotecarie della sezione ragazzi vi guideranno in un divertente laboratorio per la realizzazione di una maschera da indossare fino a martedì grasso.

Per bambini dai 3 ai 7 anni. Prenotazione richiesta.

INFO e PRENOTAZIONI

Sezione Ragazzi

Tel. 0571 757873 - E-mail: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

