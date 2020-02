Un premio letterario dedicato ad Alessia Rizzi

Alessia Rizzi è morta nel giugno 2019 a 16 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia. La studentessa frequentava il liceo linguistico dell'istituto 'Russell-Newton' di Scandicci ed era andata in Austria per tentare alcune cure che però non sono bastate a evitarle il decesso.

L’associazione Auser ha scelto di tenere vivo il suo ricordo e di renderle omaggio intitolandole un premio letterario, in cui tema è L'AMORE PER LA VITA – le passioni, il coraggio di andare oltre i propri limiti, volersi bene nonostante tutto, giorni tristi e giorni felici.

Il concorso è rivolto agli alluni della scuola secondaria di primo e secondo grado ed è articolato in due sezioni: poesia e racconto breve. Per quanto riguarda la sezione poesia. È possibile partecipare con un solo componimento inedito di non più di 60 versi.

Per il racconto breve, ogni concorrente potrà partecipare con un solo racconto breve inedito di non più di 4 cartelle. Per cartella si intende una facciata di foglio A4 dattiloscritta, in caratteri Times corpo 12 ed interlinea a 1,5. I lavori verranno raccolti dall'insegnante di classe e forniti alla giuria in forma anonima.

I premi del concorso per il I, II e III classificato per la sezione poesia e per la sezione racconto breve in ciascuna delle due categorie partecipanti saranno buoni libro per la somma di 300 euro (I° classificato/a), 200 euro ( II° classificato/a) e 100 euro ( III° classificato/a) rispettivamente, per entrambi gli Istituti.

La premiazione è prevista per il 5 prossimo 5 giugno. Il bando è pubblicato sui siti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa: l’istituto comprensivo Baccio da Montelupo e il Russel di Scandicci. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione Auser al numero: 0571 51161.

«Il dolore per la perdita di una giovane ragazza è incolmabile. Questo concorso vuole ricordarla e tentare in minima parte di trasformare un momento tragico in un’opportunità per altri coetanei di Alessia. Un’opportunità data anche dal tema scelto: l’amore per la vita. Ringrazio l’Auser per essersi fatto promotore di questa idea e di aver coinvolto i comuni e le scuole di Montelupo e Scandicci», afferma l’assessore alla scuola Simone Londi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

