Unione Valdera in Parlamento: ecco come iscriversi al workshop

L’esperienza dell’Unione Valdera arriva fino a Roma. Infatti Martedì 18 Febbraio si svolgerà un workshop intitolato “Quale amministrazione locale per le sfide del terzo millennio?” organizzato dall’ente di via Brigate Partigiane in collaborazione con l’Unione Romagna Faentina.

In questa iniziativa alla quale è possibile iscriversi fino alle ore 12.00 di Lunedì 17 Febbraio e che si articolerà tra mattina e pomeriggio si parlerà diffusamente di governance territoriale, forti dell’esperienza maturata negli anni proprio da enti come l’Unione Valdera che hanno dimostrato come sia vantaggioso, per i comuni che ne fanno parte, gestire i servizi e ottimizzare le risorse a disposizione. Del resto appare ormai assodato che le Unioni identifichino e caratterizzino in maniera marcata un territorio, in questo caso la Valdera, anche su tavoli regionali e nazionali attraverso il peso specifico di un’area che racchiude decine di migliaia di cittadini e anche con la promozione turistica delle sue tipicità. Insomma le storie decennali dell’Unione Valdera e dell’Unione Romagna Faentina, possono essere modelli da seguire e incentivare quali forme di governo locale.

Ad intervenire durante il workshop saranno relatori che conoscono molto bene l’argomento a partire dall’ex Presidente dell’Unione Valdera ed oggi deputata alla Camera, Lucia Ciampi, a cui farà seguito, tra gli altri, anche l’intervento del Presidente dell’Unione Romagna Faentina, Giovanni Malpezzi.

Da segnalare senza dubbio la tavola rotonda del pomeriggio e il susseguente dibattito che vedrà la partecipazione di politici di assoluto rilievo tra cui Piero Fassino (ex Presidente ANCI) e Enrico Borghi (deputato PD), Matteo Ricci, vice Presidente di ANCI, Stefano Buffagni (M5S), Erika Stefani (Lega) e l’Assessore Regionale, Vittorio Bugli e, naturalmente, Arianna Cecchini, Presidente dell’Unione Valdera. A moderare il dibattito sarà l’esperta giornalista di Askanews, Laura Sala.

Molto atteso l’intervento di chiusura del workshop alle ore 16.00 a cura del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

“Martedì 18 Febbraio porteremo – dichiara la Presidente Arianna Cecchini – l’esperienza dell’Unione Valdera in una delle aule del Parlamento Italiano e avremo l’occasione di approfondire tematiche che stanno particolarmente a cuore ai nostri comuni direttamente con deputati e senatori e addirittura con esponenti del governo. L'auspicio è che le esperienze dell'Unione Valdera e di quella Romagnola siano uno spunto per affrontare la tematica del riordino istituzionale complessivamente, con rappresentanti delle Province, dei Comuni e delle regioni regionali, insieme a rappresentanti politici di assoluto rilievo”.

In effetti gli amministratori, gli addetti ai lavori e i cittadini possono iscriversi gratuitamente al workshop entro le 12.00 di Lunedì 17 Febbraio. L’evento che comincerà alle 10.00 e terminerà con l’intervento del Ministro Boccia, si svolgerà nell’Aula dei Gruppi Parlamentari in via Campo di Marzio, 78 a Roma.

