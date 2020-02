Via Rospicciano, tavolo in prefettura sullo sgombero

Nuovo tavolo in Prefettura sulla questione di via Rospicciano. A tenerlo il Prefetto Giuseppe Castaldo, presenti tutti i vertici delle Forze dell’Ordine provinciali e l’Assessore regionale alla sicurezza e integrazione Vittorio Bugli. Soddisfatta si dice la Sindaca Francesca Brogi per quanto disposto dal Prefetto Castaldo: cioè una implementazione delle pattuglie di Polizia e Carabinieri con turni specifici che garantiranno una maggior presenza e controllo delle Forze dell’ordine sul territorio. La richiesta della Sindaca è stata quella di arrivare ad uno sgombero dell’immobile, rappresentando i disagi dovuti a una situazione di ghettizzazione delle persone lì residenti. Del resto l’immobile dovrà essere messo all’asta per la vendita e quindi, come hanno confermato i curatori, dovrà essere svuotato. A tal proposito ci hanno confermato che l'iter fallimentare sta proseguendo e presto (si parla di settimane) tutti i contratti di affitto decadranno senza possibilità di essere riconfermati. In ragione di ciò si è dato avvio a un percorso che vede l’impegno congiunto sia della Regione Toscana che della Prefettura di Pisa per iniziare un alleggerimento dello stabile.

Francesca Brogi: “Apprezzo la decisione del Prefetto di inviare nuove pattuglie sul territorio e di attuare controlli straordinari, è importante far capire ai cittadini che le Istituzioni e le Forze dell’Ordine stanno lavorando per la soluzione delle diverse problematiche e dare un segnale forte della loro presenza sul territorio. L’obiettivo primario però resta lo svuotamento dello stabile. I ghetti minano l’integrazione e creano soltanto tensioni sociali che fanno male a una intera comunità. Da soli non è possibile arrivare ad una soluzione positiva e per fare tutto questo c’è bisogno di un impegno congiunto di tutte le parti coinvolte a partire proprio dalla Prefettura e dalla Regione Toscana per trovare alloggi alternativi e raggiungere questo obiettivo. Con il tavolo coordinato dal Prefetto abbiamo gettato le basi per arrivare a risolvere il problema e il Comune continuerà a fare la sua parte, come ha sempre fatto”.

Alle parole della Sindaca si aggiungono le dichiarazioni dell’Assessore regionale Bugli: “Da mesi stiamo cercando di collaborare per risolvere una situazione che non avrebbe dovuto determinarsi. È importante che sia giunta attraverso il Prefetto questa decisione di effettuare un maggiore presidio da parte delle Forze dell'ordine. Ora è necessario allargare ulteriormente questa cooperazione tra le istituzioni e i loro servizi per andare a una soluzione definitiva e condivisa e per la quale ognuno faccia la propria parte evitando così il ripetersi di errori fatti in passato. La Regione cercherà di sollecitare tutti a lavorare in questa direzione e, se questo sarà lo spirito, farà certamente la propria parte”.

Infine le dichiarazioni del Prefetto di Pisa: “Massimo impegno a tutela sella pubblica sicurezza e a contribuire ad iniziative per il superamento di situazioni di degrado socio-ambientale”.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

