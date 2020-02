Aggredisce i passanti e un carabiniere: arrestato 20enne a Firenze

Ieri sera, in via Locchi a Firenze, un 20enne in stato di agitazione è stato arrestato dopo aver importunato e picchiato alcuni passanti, finendo per spingere contro l'auto di servizio uno dei carabinieri intervenuti. Il 20enne, originario del Perù e probabilmente sotto abuso di alcool, ha inizialmente importunato una coppia di giovani che stavano passeggiando tra i negozi. Una donna, giunta in aiuto della coppia, è stata colpita dal 20enne con un pugno al volto e il suo fidanzato è poi stato aggredito.

Una volta intervenuti i carabinieri sul posto, l'uomo ha spinto e sbattuto contro la volante un militare. Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Il 20enne è stato in seguito bloccato e tratto in arresto.

