Alla San Giorgio al via incontri sulla naturopatia

La biblioteca San Giorgio dedica all’interpretazione del sintomo o malattia un ciclo di incontri sulla naturopatia Parola al sintomo!, a cura di Alessandro Lucarelli, naturopata e floriterapeuta.

Il primo appuntamento è previsto lunedì 17 febbraio alle 17 nella sala Bigongiari con “Naturopatia e Fiori di Bach. Parola al sintomo”.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 2 marzo sempre alle 17 nella sala Bigongiari, con “Naturopatia e Fiori di Bach. Chi non riesce a dire di no si ammala più degli altri”.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando nome, cognome e numero di tessera della biblioteca oppure recarsi al banco accoglienza della biblioteca per la compilazione di un modulo cartaceo. Chi non è iscritto alla biblioteca può inviare la richiesta di partecipazione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di venticinque richieste.

