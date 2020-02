Ambasciatrice statunitense presso la Santa Sede agli Uffizi: quinta visita alla Galleria

L’ambasciatrice statunitense presso la Santa Sede, Callista Louise Gingrich in visita questo pomeriggio agli Uffizi. Oggi a Firenze in compagnia del marito Newt Gingrich, ex presidente della camera dei rappresentanti statunitense, è stata accolta da Laura Donati, curatrice del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi che ha portato i saluti del direttore Eike Schmidt. L’ambasciatrice, grande appassionata d’arte, è un habitué degli Uffizi – questa è la sua quinta visita durante il suo mandato.

Tra le tappe del tour, la sala dedicata a Giotto e al duecento, capolavori dell’arte sacra degli Uffizi molti ammirati dalla coppia che ha proseguito, con calma, la visita in Galleria con le nuove sale dedicate ai maestri del rinascimento e alla pittura della controriforma cattolica.

Fonte: Firenze Musei - Ufficio stampa

