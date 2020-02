Ex sindaco Valentini condannato a 8 mesi per il campo da baseball di Monteriggioni

L'ex sindaco di Siena e Monteriggioni Bruno Valentini è stato condannato a 8 mesi con la condizionale per la vicenda della costruzione di un campo da baseball a Castellina Scalo nel 2011. Valentini, attuale consigliere comunale a capo dell'opposizione a Siena, è stato condannato per le irregolarità della domanda presentata alla Regione Toscana per giungere a ottenere il finanziamento quando era primo cittadino di Monteriggioni. La condanna arriva anche al dirigente comunale dell'ufficio lavori pubblici e l'ex dipendente dell'ufficio sport della Provincia di Siena. L'accusa aveva chiesto una condanna dai due ai tre anni e mezzo. Ma per gli altri due capi d'accusa (alterazione di atti e falsa dichiarazione) sono stati assolti tutti e tre.

