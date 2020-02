Contromano in via dello Sprone a Firenze: emesse 14 multe

Nel dettaglio gli agenti hanno elevato 10 multe per circolazione contro mano (167 euro e 4 punti di decurtazione); una per mancanza della cintura di sicurezza (83 euro e 5 punti); una per guida senza patente (5.110 euro e fermo del veicolo per tre mesi); una per guida con patente straniera non convertita (158 euro e ritiro della patente) e una per guida con patente scaduta (158 euro e ritiro della patente). I controlli della Polizia municipale continueranno.

L'obiettivo è impedire la cattiva abitudine di entrare in via dello Sprone in contromano per evitare la porta telematica di piazza Pitti.