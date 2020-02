Cure odontoiatriche ai senza tetto, Armentano (Pd) replica a FdI: "Apprezziamo chi si dedica agli ultimi"

“Come amministrazione comunale, noi apprezziamo chi si dedica a chi non ha possibilità, agli ultimi. Ci fa piacere sostenere e plaudire l’iniziativa che prevede che le cure odontoiatriche a senza tetto e persone in stato di grave povertà si svolgano nelle nostre mura, e ci mettiamo a disposizione di chiunque voglia sostenere i più bisognosi senza nessuna distinzione di appartenenza. Perché noi siamo per abbattere le disuguaglianze. Non per alimentare polemiche o costruire muri. Siamo per porgere una mano a chi si trova in stato di estremo bisogno. Da parte di Fratelli d’Italia una polemica inutile e fuori bersaglio. Se la prendono con il PD, ‘colpevole’ di appoggiare un’iniziativa di ANDI e Caritas, facendo dell’aiuto a chi ha bisogno una questione di appartenenza. Demagogia, come sempre, e sovranismo becero senza proposte”. Così il capogruppo PD Nicola Armentano replica alla nota di Fratelli d’Italia sull’iniziativa di cure dentistiche gratis a senza tetto e persone in stato di grave povertà presentata questa mattina.