Doppio appuntamento alla ‘Fucini’ coi gruppi di lettura per bambini e giovani: 'Leggere da Ragazzi' e 'Parole per Crescere'

Uno speciale doppio appuntamento, nella prossima settimana, con i nuovi gruppi di lettura della Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli: “Leggere da Ragazzi” e “Parole per Crescere”, i due circoli per adulti sulla letteratura per bambini e ragazzi.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI - Mercoledì 19 febbraio alle 17.30 si terrà l'incontro "Leggere da ragazzi" dedicato alla letteratura per l'adolescenza e i giovani adulti. Negli ultimi anni la produzione editoriale per adolescenti e giovani adulti ha avuto una crescita esponenziale, grazie anche alla maggiore attenzione generalmente riservata a questo genere. Le storie scritte per i giovani hanno tratti stilistici che le rendono più incisive per la crescita e l'evoluzione dell'individuo. Le storie lette, in particolare nell'adolescenza, hanno un riverbero più significativo sull'età adulta.

Molti di noi si ricordano ancora il sapore dei romanzi della nostra adolescenza. Per questo, per i genitori, insegnanti e adulti che hanno a che fare con i ragazzi, conoscere le storie che oggi vengono scritte è fondamentale per capire come crescono, pensano e si comportano i ragazzi di oggi.

La narrativa per ragazzi oggi più che mai è capace di rappresentare la società contemporanea in tutta la sua complessità. E questo vale per le storie che racconta, le tematiche che affronta, il linguaggio che utilizza ma soprattutto per la caratterizzazione dei personaggi, adulti e ragazzi protagonisti dei romanzi.

Questo circolo di lettura è condotto da Cristina Bartoli, bibliotecaria e pedagogista. Verranno presententati alcuni dei più significativi romanzi del panorama editoriale contemporaneo, vincitori di prestigiosi premi e già apparsi nei progetti destinati ai ragazzi "Leggere per Leggere" e "Leggenda Festival"alcuni dei quali già presentati nei Festival Leggere per Leggere e Leggenda.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI - Ulteriori incontri si terranno, sempre di mercoledì pomeriggio, l'11 marzo, il 15 aprile e il 6 maggio 2020.

Sabato 22 febbraio 2020, alle 10.30 sarà invece la volta del Gruppo di lettura “Parole per crescere”, pensato per far conoscere ai genitori l’importanza dei libri per l’infanzia, per la cura e lo sviluppo del bambino e soprattutto incentivare buone pratiche di lettura in famiglia. Attraverso albi illustrati, libri per bambini e saggi per adulti, saranno introdotti in ogni incontro alcuni argomenti del “prendersi cura”, legati all’ascolto, la crescita e lo sviluppo del bambino. Figure professionali dell’ambito bibliotecario, pedagogico, umanistico accompagneranno i genitori nell’approfondimento e nella riflessione sui temi proposti (autostima, ascolto, gestione delle emozioni, creatività e identità, regole e competenze sociali) che potranno essere ampliati dagli stessi genitori che parteciperanno agli incontri.

Gli incontri tenuti da Claudia Ciolli, bibliotecaria esperta di promozione della lettura, hanno gli obiettivi di far conoscere ai genitori l’importanza dei libri per l’infanzia, incentivare le pratiche di lettura in famiglia; far conoscere le risorse documentarie per bambini e di supporto alla genitorialità offerte dalla biblioteca; favorire la socialità, l’inclusione sociale e la conoscenza reciproca delle famiglie; offrire occasioni informative e di condivisione di problematiche legate alla crescita e allo sviluppo.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI QUESTO CIRCOLO DI LETTURA – Saranno sempre di sabato il 21 marzo, 18 aprile, 9 maggio 2020. La partecipazione è libera ma su prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI - Sezione ragazzi “L’Isola del Tesoro”, 0571 757873 ; biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

