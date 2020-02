Economia circolare, un'opportunità per il lavoro? convegno a Prato

Creare opportunità di lavoro con l’economia circolare è possibile? Quale sono le aziende che sfruttano questo nuovo settore? Cosa è l’economia circolare e come può cambiare il nostro approccio alla sostenibilità ambientale e allo stesso tempo essere un trampolino di lancio per il mondo del lavoro? Sono solo alcune domande che ai agganciano al tema “economia circolare” di cui spesso sentiamo parlare senza sapere esattamente cosa è.

Il convegno - organizzato della UIL Toscana in collaborazione con il Comune di Prato - vedrà alternarsi ospiti illustri a livello istituzionale, sindacale e provenienti dal mondo imprenditoriale direttamente impegnato in questo settore, e tenterà di tracciare un orizzonte con idee, proposte e testimonianze delle aziende che sono già dentro il sistema dell’economia circolare per capire gli sviluppi futuri.

Appuntamento il 17 febbraio 2020 ore 9.30 - 13.30, al Museo del Tessuto via Puccetti, 3 - Prato.

Dopo i saluti del Coordinatore della UIL di Prato, Rodolfo Zanieri, e l’introduzione ai lavori del Segretario Generale della UIL Toscana, Annalisa Nocentini, alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista de La Nazione Monica Pieraccini, interverranno:

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana

Simona Bonafè, europarlmentare

Silvana Roseto, Segreteria Confederale UIL

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato

Alessio Marco Ranaldo, Presidente Confindustria Toscana

Luca Giusti, Presidente CCIAA Prato

Leonardo Dondini, Delle Piane Cashmere

Matteo Mantellassi, Manteco

Francesco Giubilei, relazioni esterne KME Italia spa

Fonte: UIL Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Prato