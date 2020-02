Fi-Pi-Li, 2 incidenti nel pomeriggio: motociclista soccorso in codice giallo

Questo pomeriggio, intorno alle 16.12 si è verificato un incidente in Fi-Pi-Li, tra le uscite di Empoli e Empoli ovest, in direzione Pisa. Dalle prime informazioni ad essere coinvolto nell'incidente sarebbe stato un uomo a bordo di una due ruote. Quest'utlimo, di 62 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia di Vinci e la Società Autostrade Coa.

Da quanto si apprende, circa alla solita ora dell'incidente avvenuto a Empoli, un altro incidente si è verificato in Fi-Pi-Li all'altezza di San Miniato in direzione Firenze. In questo caso si sarebbero registrati 2 km di coda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

