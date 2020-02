'Geni@tori' a teatro: mamme e babbi in scena al Niccolini con 'Le avventure di Pinocchio'

“C'era una volta un re - diranno subito i miei piccoli lettori - No, ragazzi avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno...”. Così Carlo Collodi, scrittore fiorentino di fine Ottocento, dà inizio alla fiaba più nota e tradotta al mondo. La storia che rivoluziona le funzioni pedagogiche della letteratura e inaugura una forma di scrittura, confluita nel celebre romanzo, che si rivolge al pubblico infantile attraverso l'idealità pedagogica dello scrittore. Un testo che ispira il teatro a piene mani e il lavoro di una comunità, quella di San Casciano, che si sperimenta nell'interpretazione delle avventure del burattino dal naso 'sensibile' alle bugie dei bambini.

Domani, domenica 16 febbraio alle ore 17, il sipario del Teatro Niccolini si alzerà su “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi per la regia e l'adattamento di Paolo Ciotti. Protagonisti i “Geni@tori”, un gruppo di mamme e babbi di Mercatale Val di Pesa che condividono il gusto della rappresentazione a uso e consumo dei più piccoli. “Credo che l'esperienza della compagnia funzioni - dichiara il regista Paolo Ciotti - perché siamo i primi noi a divertirci e a giocare con i nostri figli trasmettendo questa grande emozione al pubblico ogni volta che saliamo sul palcoscenico per raccontare la metafora della vita ai più piccoli”.

Per l’assessore alla Cultura Maura Masini “il valore aggiunto dei Geni@tori è quello di esprimere la passione per il palcoscenico condividendo il piacere di stare insieme e in famiglia. Lo spettacolo offre una visione allegorica e colorata della società di cui si mette in scena l'eterno conflitto tra ragione e istinto”.

I Geni@tori che rispondono ai nomi di Francesca Becagli, Alessandro Groccia, Glenda Butticè, Ketty D'Alfonso, Gianna Nardoni, Orsola Perri, Sara Romano, Francesca Simoncini, Linda Tassini, Ciro Vitiello. La coreografia è firmata da Francesca Becagli e l'aiuto regia da Luca Berti. Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Proloco di San Casciano. Ingresso libero.

