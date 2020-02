Golf Club San Miniato, i vincitori del Circuito Saturday 'Voglia di Vino'

Si è concluso oggi, al Golf Club San Miniato, il Circuito Saturday Golf by "Voglia di Vino". Nella terza e ultima tappa i vincitori sono stati per la prima categoria Massimo Drago mentre, per la seconda, Riccardo Poli.

Domenica 23 febbraio si terrà, nei campi san miniatesi, il "Trofeo Oromoda", 18 buche Stbl 2 Cat +37-54.

Per le gare si può comodamente prenotare un Tee-Time direttamente dall'Home page del Golf Club San Miniato www.golfsanminiato.it o al n.347/1066007 anche durante gli orari in cui la Segreteria è chiusa.

