Ha un malore mentre è a caccia: uomo raggiunto e soccorso dai vigili del fuoco

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, un uomo di 81 anni ha avuto un malore mentre si trovava a caccia in via Piananezzoli, nei pressi di Monteboro, a Empoli. L'uomo, che si trovava in una zona impervia, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Empoli. Questi ultimi lo hanno raggiunto con la jeep da fuoristrada. Una volta recuperato, l'uomo è stato consegnato ai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla squadra dei vigili del fuoco, un'automedica di Empoli e la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

