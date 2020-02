Hera, in accordo con il Comune, rinnova la rete idrica con rifacimento marciapiedi

Prosegue l'azione di riqualificazione del centro storico di Marradi, con il rifacimento di ulteriori tratti di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche, in questo caso nell'ambito del programma d'interventi Hera.

Da martedì 18 febbraio il gestore del servizio idrico, in accordo con il Comune, aprirà nel centro storico un cantiere per il rinnovo di 350 metri di rete dell’acquedotto, con un intervento - importo complessivo di circa 150.000 euro - che sarà eseguito in due fasi: in un primo momento il cantiere coinvolgerà tutto il perimetro di Piazza Scalelle, per poi spostarsi sul lato est di via Fabbroni (quello non interessato dai lavori dello scorso anno). Questo primo intervento terminerà entro il mese di maggio. A seguire, nel mese di giugno, si proseguirà nella località Biforco per il rinnovo della rete dell’acquedotto in via Guadagni.

Sottolinea il sindaco di Marradi Tommaso Triberti: “Con questi lavori concordati tra Comune e Hera, che ringrazio per l'attenzione e la disponibilità, continuiamo la serie di interventi di manutenzione e sistemazione dei marciapiedi, con abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di un ulteriore intervento, rispetto a quelli effettuati in questi anni, nell'ambito di un più ampio programma di riqualificazione del centro storico. All'inizio dell'impegno amministrativo presentammo l'idea progettuale 'Vivi il Centro' con un impegno, di rendere il nostro paese ancora più bello, sicuro e a disposizione di tutti. Percorso che, passo dopo passo, si sta realizzando”.

L'intervento comprenderà anche il rifacimento dei relativi allacciamenti degli utenti. Le nuove tubazioni saranno sostituite alle precedenti e posate al di sotto dei marciapiedi, che verranno contestualmente rinnovati in pietra come nei lavori precedenti del centro storico. Come da richiesta dell’Amministrazione comunale verranno realizzate tre nuove rampe per l’accesso disabili all’area pedonale.

Il tratto che verrà sostituito è ormai vetusto e per prevenire possibili future interruzioni del servizio causate da rotture, e quindi disagi ai residenti, Hera ha deciso di sostituirlo interamente.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

